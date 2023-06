07:37

La Fiscalía de Murcia investiga si el agente que paralizó el concierto de Rocío Saiz y le obligó a cubrirse los pechos incurrió en algún delito. La Policía Local también ha abierto un expediente interno. En el informativo 24 horas de RNE, la cantante y activista denuncia que no se trata de un hecho aislado: "El abuso policial es una cosa generacional y de estado". Cree que es una mezcla de machismo y autoritarismo e insiste en la necesidad de modernizar tanto la policía como las leyes: "Hay que revisitar el país en general si queremos seguir mirando al futuro". Con todo, asegura que no desea que una sanción al agente sirva como cabeza de turco: "El feminsimo no castiga, el feminsimo enseña. Yo no quiero un paredón para este señor. Solo quiero que este hombre aprenda".