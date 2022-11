12:03

Montse Mínguez, portavoz de Presupuestos del Grupo Socialista en el Congreso

Los Presupuestos Generales del Estado encaran su recta final. Este lunes, ha empezado el debate en el Congreso de los Diputados y las cuentas se votarán definitivamente el jueves. Montse Mínguez, portavoz de Presupuestos del Grupo Socialista en el Congreso, se muestra convencida de su aprobación: "Hace muchos meses que se está trabajando en conseguir unas cuentas apoyadas por los grupos progresistas de la Cámara". Ante la incógnita de EH Bildu y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que aún no han hecho público el sentido de su voto, Mínguez explica que están acabando de firmar las enmiendas trasnsaccionales con ERC: "Evidentemente hay inversiones territoriales para nuestras provincias en Cataluña".

Mínguez acusa al Partido Popular de mantenerse en el no constante y de olvidar lo que ocurría cuando gobernaban: "El PP se queja de acuerdos que podamos alcanzar con ERC o incluso con el señor Ferran Bel cuando ellos son capaces de votar enmiendas de Puigdemont en la comisión de Presupuestos. De esto no se acuerdan". Sobre la reforma del delito de sedición, cree que no es correcto hablar de cesión al independentismo, ya que "el presidente del Gobierno llevaba en su investidura el intentar conseguir la mayoría necesaria para reformar delitos como el de sedición", afirma. La diputada asegura que la polémica por la ley del solo sí es sí no se ha colado en las negociaciones de los PGE. "Era necesaria esta ley y, si se tiene que revisar y modificar alguna cosa, evidentemente ahí estaremos", concluye.