En 24 horas de RNE ha estado Ignacio Molina, investigador principal del Real Instituto Elcano para abordar la actualidad internacional.

Para Molina, Putin está cuestionado por su supuesta falta de eficacia a la hora de abordar su "operación especial" en Ucrania, según ellos, y aquella minoría que piensa que la guerra es un error, tras ver la debilidad de Putin con Wagner, intranquiliza al presidente. "De todo eso ha salido vivo, pero no ileso porque políticamente ha quedado tocado", ha asegurado.

Sobre nuestro continente, cree que el pacto migratorio en Europa tiene hitos sobre los que la presidencia del Consejo de la UE "será responsable", ha explicado Ignacio Molina. En ese sentido, ha comentado cómo van las negociaciones: "El país que se niegue a aceptar a un solicitante de asilo tendrá que pagar veinte mil euros por solicitante no admitido. Hungría y Polonia se niegan, aunque esto se aplicará". No obstante, ese asunto aún no está aprobado porque debe ser negociado con el Parlamento Europeo. "La UE es una organización supranacional donde no es necesaria la unanimimdad", ha explicado.

Finalmente, Ignacio Molina ha apuntado acerca de la importancia de Turquía para los europeos: "A los países occidentales les interesa que Turquía continúe siendo interlocutor de Rusia. Además, compartimos con Turquía la seguridad occidental por su pertenencia a la Alianza".