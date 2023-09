24:03

Gerardo Pisarello, secretario primero de la Mesa del Congreso y diputado de SUMAR-EN COMÚ PODEM, ha valorado el debate de investidura de Feijóo en el Informativo 24 Horas y ha considerado que el líder del PP hizo “un uso fraudulento de la Constitución” e insiste en que “ha sido una pérdida de tiempo” porque, asegura, se le vio desde el principio como un candidato que militaba, no una propuesta de país, sino en el desgaste de su adversario político, en este caso de Pedro Sánchez, buscando la repetición electoral.” Considera que fue “poco prudente por parte de Felipe VI” proponerle como candidato a la presidente porque “no existían los elementos para que saliese como presidente” y recalca que un político honesto hubiese se hubiese dirigió al Rey a decirle que “no puede conseguir esa mayoría y que por lo tanto, se proponga a otro candidato.” Gerardo Pisarello ha confesado que fue “una decisión meditada” que no saliese hablar en el Congreso ni Sánchez ni Yolanda Díaz. Gerardo Pisarello ha comentado que “Puigdemont no dice cosas muy distintas a las que está diciendo ahora mismo el lehendakari Urkullu” y discrepa sobre que “la amnistía no sea constitucional.”