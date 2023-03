12:30

El Gobierno español ha puesto los cimientos para que la eólica marina pueda empezar a desarrollarse. El plan considera desarrollar los parques eólicos en el 0,46% del espacio marítimo español comprendido en zonas como Galicia, Asturias, Canarias o parte de la costa andaluza.

En principio, este plan ordena dónde podrá convivir junto con la biodiversidad o la pesca. En relación a este último asunto, en 24 horas de RNE han abordado este asunto con dos de las partes implicadas. Tomás Romagosa, director técnico de la Asociación Empresarial Eólica ha asegurado que la captura será compatible con la generación de electricidad "dependiendo del tipo de arte de pesca utilizada". Romagosa ha querido dejar claro que estas instalaciones se van a instalar, como poco, a veinte kilómetros de la costa para evitar impactos en el paisaje o la biodiversidad.

En el otro lado de la mesa está el sector pesquero. Basilio Otero ha respondido a la llamada de RNE y ha querido dejar claro que tiene dudas respecto a lo que ha planteado Romagosa: "Queremos descarbonización, pero no permitimos que las energías renovables nos quiten puestos de trabajo", ha argumentado. Otero ha profundizado además sobre la imposibilidad, según el presidente de la Federación Nacional de Cofradías, acerca de transitar los parques eólicos marinos para poder pescar: "Los polígonos marinos evacúan su potencia mediante un cable que llega hasta territorio más cercano. Marina Mercante nos ha dicho que cruzar los eólicos no será posible por seguridad". Otero también ha explicado que se han reunido con empresas que les han ofrecido establecer una especie de carretera entre las instalaciones eólicas, pero se encuentran con el mismo problema de seguridad: "En caso de algún problema mecánico en alguna embarcación, los medios aéreos no se podrían acercar", ha asegurado.