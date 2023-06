11:44

Paolo Vasile, ex consejero delegado de Mediaset en España

Silvio Berlusconi, primer ministro de Italia en tres ocasiones, ha muerto a los 86 años. En la década de los 70, saltó a la industria televisiva con la compra de TeleMilano58 y la creación de una serie de canales locales y regionales, que terminaron convirtiéndose en el imperior Mediaset.

Paolo Vasile, ex consejero delegado de Mediaset en España, afirma que ha aceptado la entrevista del informativo 24 horas para que alguien "pueda decir algo de Berlusconi que la gente no conoce". Por ello, pone en valor su lado íntimo, que califica de extraordinario: "Trabajar para su empresa y su familia ha sido algo especial. Es difícil encontrar tanto calor, tanta humanidad, tanta solidaridad". Reconoce que fue un hombre controvertido, algo que atribuye a su carácter innovador: "Berlusconi entró en el mundo de la comunicación como el clásico elefante en la cristalería". Vasile trabajó para él durante 24 años, de los que destaca la confianza y la libertad: "Me apoyó desde el principio". Preguntado por el tipo de televisión que impulsó, dice que "no buscaba el aplauso de la crítica", sino el del público. Y añade: "El motor de la publicidad televisiva de Berlusconi en los años 80 ha sido fundamental para el desarrollo de la economía italiana".