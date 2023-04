05:28

Javier Martín Vide, catedrático de Geografía Física de la Universitat de Barcelona, especialista en Climatología

España afronta una semana con "temperaturas excepcionalmente altas" para un mes de abril, por encima de los 35 grados centígrados. El catedrático de Geografía Física de la Universitat de Barcelona, Javier Martín Vide, asegura que "estamos dentro de unas nuevas condiciones climáticas" a las que "habrá forzosamente que adaptarse". No solamente se refiere al aumento de la temperatura global, sino a los "extremos climáticos" cada vez más frecuentes e intensos, como las olas de calor o la sequía. Precisamente, Martín Vide explica que España se encuentra en unas "condiciones inquietantes" en cuanto a la falta de lluvia. Destacan la cuenca del Guadalquivir y las del interior de Catalunya, con "unos niveles de agua embalsada muy escasos". Ante esta situación, resta importancia a la incidencia del consumo humano y pone el foco en la agricultura: "No podemos aumentar mucho la superficie regada en España, porque no vamos a tener agua". Por ello, insiste en la importancia de aprovechar la tecnología para mitigar una situación que resulta inevitable: "No podemos construir más embalses, porque estarán siempre semivacíos".