El presidente en funciones de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, asegura que no obstaculizará un Gobierno del PP para evitar una coalición con Vox. En el informativo 24 horas de RNE, matiza que es una decisión que debe ratificar el comité del Partido Regionalista Cántabro (PRC). Con todo, explica que una de sus principales razones es que Vox está en contra de la autonomía de Cantabria, entre otras discrepancias de tipo ideológico. "Nuestra línea roja es Vox", afirma. Critica que se haya hecho de las elecciones autonómicas del 28 de mayo "un plebiscito de las generales" y reconoce que no está sorprendido con los resultados. Confirma que no será el candidato del PRC el próximo 28 de julio y se muestra verdaderamente asombrado por el adelanto electoral: "Creo que Pedro Sánchez sabe que estas elecciones están perdidas, igual ahora que en diciembre".