16:29

José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, ha explicado en 24 horas de RNE que "es evidente" que la amnistía cabe en la constitución española: "La amnistía tal y como la hemos concedido a lo largo de nuestra historia es perfectamente posible, otra cuestión es su oportunidad política o su tramitación", ha explicado y ha argumentado que no ve la razón por la que no cabe en la carta magna. " Esto es una ley y el parlamento es soberano en un país democrático". "Si el parlamento con 176 votos aprueba una ley de amnistía no hay ningún problema de inconstitucionalidad", ha argumentado.