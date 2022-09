15:35

El 14 de septiembre de 2022, bajo el sello editorial Tusquets, se publicará Un año y tres meses, un libro que recoge los poemas escritos por Luis García Montero a raíz de la pérdida de su mujer, Almudena Grandes. En el informativo 24 horas, conversamos con su autor, el poeta, ensayista y catedrático de Literatura Española. García Montero cuenta que la poesía le ha servido para encontrarle sentido al vacío que deja un pérdida: "Es un libro escrito sin ningún tipo de máscara porque se trata de resolver cosas que están muy en el fondo de la propia intimidad". Confiesa que no le gustan las sociedades excisavamente hedonistas ni tampoco las especialmente catastrofistas: "Me gusta mucho que el ser humano reivindique el derecho a la felicidad, porque somos dueños de nuestro destino. Pero no hay que olvidar que en nuestro destimo tiene también mucho peso el dolor y la conciencia de la muerte, que es algo que nos define a los seres humanos". El poeta defiende el valor de los cuidados en toda relación humana: "Nos confundimos los seres humanos cuando queremos defender nuestra convivencia en lo prepotente, porque nos define la vulnerabilidad, la necesidad de cuidar y ser cuidados". Y, ante la muerte, pone el foco en el hecho de que somos un instante en la historia: "El tiempo sigue a pesar de las pérdidas".