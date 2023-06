07:50

La Ley General de Telecomunicaciones ya ha entrado en vigor y pretende eliminar las llamadas comerciales indeseadas sin consentimiento expreso del consumidor. En 24 horas de RNE ha estado el portavoz de la OCU, Enrique García: "Esto es un avance, pero ahora toca ponerlo en práctica", afirma. Un hábito que puede encontrar el obstáculo del consentimiento oculto: "A veces, los consumidores no somos conscientes de que estamos dando ese consentimiento", dice Enrique García poniendo como ejemplo los documentos de condiciones de un servicio donde, de forma impulsiva, el consumidor suele saltarse las condiciones para obtener el servicio en cuestión. No obstante, el portavoz de la OCU ha dicho que "de la noche a la mañana" no se terminará el 'spam' telefónico, aunque ahora "los consumidores tienen más armas", ha asegurado.