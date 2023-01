"El motivo de la huelga no puede ser económico"

09:35

Secretario de Estado de Justicia, Antonio Rodríguez Esquerdo, sobre la huelga indefinida de letrados

Los letrados de la Administración de Justicia han comenzado una huelga indefinida desde el martes 24 de enero. En 24 horas de RNE ya estuvo Jaume Herraiz, director de la Comisión de Estudios e informes del Colegio Nacional de Letrados, exponiendo los principales motivos de esta convocatoria: "Queremos un estatuto acorde a nuestras funciones. En 2009 asumimos muchas que antes eran de los jueces".

Hoy, en el informativo ha recogido el guante el secretario de Estado de Justicia, Antonio Rodríguez Esquerdo para explicar sus razones: "El motivo de la huelga no puede ser económico porque un letrado de la Administración de Justicia cobra entre un 63% y un 83% más que un funcionario público de su misma categoría", ha asegurado. Esquerdo también ha informado sobre el seguimiento de la huelga durante esta primera jornada: "El 28% hace huelga con servicios mínimos, sin servicios mínimos el seguimiento alcanza el 39%".

El secretario de Estado de Justicia ha asegurado que han llegado a acuerdos con los letrados "en diez ocasiones de once" y ha explicado el motivo de la discrepancia en ese último punto que falta: "Es el que tiene que ver con el sistema de productividad y el complemento de carrera profesional", ha dicho. "Tengo que decir que los letrados no son ni jueces ni fiscales, por lo que esa aspiración no se podrá conseguir", ha considerado y ha añadido que es "curioso" que con salarios "entre 39.000 euros y 60.000 euros" vayan a una huelga que perjudica a "todos los operadores jurídicos", pero fundamentalmente "a todos los ciudadanos".

Antonio Rodríguez Esquerdo también ha respondido sobre la aplicación de la conocida como 'ley del solo sí es sí': "Es una buena ley y una conquista feminista, aunque nos preocupa la revisión de las penas. Esperamos que el Supremo siente jurisprudencia", ha explicado en RNE.