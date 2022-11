05:11

Gemma Galdón, directora de Eticas Tech y experta en la ética de los algoritmos

Leader Lars es una inteligencia artificial que lidera un partido político en Dinamarca y que se ha presentado a las elecciones. Representa a todos los partidos marginales que no lograron un escaño en el país desde 1970. Gemma Galdón, directora de Eticas Tech y experta en la ética de los algoritmos, ha explicado en el informativo 24 horas de RNE que se trata de una maniobra publicitaria: "No tiene ninguna incidencia en el sistema democrático. Lo que hace es visibilizar un uso intensivo de los datos que en muchos casos los partidos ya están realizando". Así explica su funcionamiento: "Han cogido los datos del 20% de la población del país que no vota y, en base a eso, han elaborado un programa político orientado a que la gente se movilice". Por ello, advierte que aún estamos lejos de una realidad distópica en que un robot controle la política: "Es una inteligencia artificial al servicio de los políticos, no al revés".