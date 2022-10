14:57

Jaume Alonso-Cueville, diputado de Junts per Catalunya

Junts per Catalunya pregunta a su miltancia si permanece o no en el Govern de la Generalitat, junto con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Sus propios dirigentes están divididos y el diputado Jaume Alonso-Cuevilles es uno de los que apuesta por la escisión. En el informativo 24 horas de Radio Nacional de España, ha valorado positivamente la consulta: "Yo creo que es muy sano lo que estamos haciendo, lo que pasa es que no hay costumbre". Reconoce que "el independentismo está en un momento valle, de desánimo", propiciado por la falta de avances tras la "excitación" de 2017. "No diría que Esquerra ha renunciado a la independencia, pero sí la descarta como un objetivo inminente", afirma.

La posible ruptura, explica el diputado, "no ha sido un puñetazo sobre la mesa repetino", sino que llega tras meses "diciéndole a ERC que no está cumpliendo con los pactos". Preguntado por la moción de confianza y las acusaciones de deslealtad por parte de su socio en el ejecutivo, dice que "las lealtades de ERC vienen de lejos", en referencia a Puigdemont, Torra, Borràs o Puigneró.