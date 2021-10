00:43

Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía, ha explicado en el informativo 24 horas que no se escatimarán recursos para atrapar al posible autor o autores del incendio de Sierra Bermeja: "Los indicios parecen indicar que ha sido demostrado y no regatearemos esfuerzo para atrapar a los responsables"; asimismo, el vicepresidente de la Junta ha subrayado que las dificultades para controlar el incendio no se debe a la falta de medios: "Ni siquiera pueden entrar todos los helicópteros y aviones que tenemos en esa zona. No por tener más medios se va a controlar el fuego, pero disponemos de ellos".

Marín también se ha pronunciado sobre la entrevista que Pedro Sánchez ha concedido al Telediario de Televisión Española y ha criticado que se sigan "otorgando concesiones a los catalanes porque necesita a Esquerra para seguir gobernando" y señala que "desde Andalucía solo pedimos que se nos trate igual": "Siempre creí en la igualdad de oportunidad para los españoles y estamos viendo que hay españoles de primera, segunda y tercera categoría en funcion de lo que votan". El vicepresidente andaluz también ha criticado la decisión de Madrid de relajar las restricciones al ocio y la cultura y las ha calificado de "populistas": "En Andalucía no damos un paso así si los expertos no lo recomiendan".