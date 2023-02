09:11

Juan Ignacio Sanz, profesor de banca y mercado de valores

20.850 millones de euros son las ganancias récord que consiguieron en conjunto los cinco grandes bancos españoles en 2022. Juan Ignacio Sanz, profesor de banca y mercado de valores, no se muestra sorprendido y explica que, mientras se están normalizando los intereses que cobran los bancos por los préstamos que conceden, no está ocurriendo lo mismo con los que las entidades pagan a los depositantes. "El Euríbor pasó de un -0,4% en enero a un +3,1% en diciembre. Ahí tienen la gran explicación", sentencia. Además, cree que esta situación se va a reproducir en 2023. En primer lugar, por la intención manifiesta del Banco Central Europeo de seguir incrementando el precio del dinero. Y, en segundo lugar, porque "este incremento de tipos favorece mucho a los bancos para contrarrestar la merma de rentabilidad real que tienen en un entorno inflacionario como el actual". Sobre la propuesta política de congelar los intereses de las hipotecas variables, se confiesa "pesimista" y cree que no irá más allá de una mera recomendación en los códigos de buena conducta.