Ariadna Güell, coordinadora de la Barcelona Time Use Initiative

Durante la madrugada del sábado 29 al domingo 30 de octubre, los relojes retrocederán una hora, tal como hacemos cada año. El Parlamento Europeo hace años que votó a favor de suprimir el cambio horario. La medida, sin embargo, se encuentra encallada, ya que requiere del consenso y la unanimidad de los estados miembros. Un grupo de expertos de varios países plantea a la Comisión Europea una hoja de ruta a seguir, que se está exponiendo en la Time Use Week de Barcelona. Ariadna Güell, coordinadora de la Barcelona Time Use Initiative, explica que el consenso a nivel científico es el de mantener el horario de invierno, ya que "es en realidad el que está más alineado con la luz solar". Durante años, el ahorro energético se ha presentado como el gran argumento en estesentido: "Los estudios más recientes que han intentado cuantificar ese impacto energético o bien han dicho que no hay una diferencia clara o bien muestran un pequeño ahorro cuando dejamos de cambiar la hora".