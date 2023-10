05:55

Entrevista a Alpidio Armas, presidente del Cabildo de El Hierro

Más de 1.000 personas migrantes han desembarcado a la isla de El Hierro en solo dos días. La semana anterior, fueron entre 4.000 y 5.000. Alpidio Armas, presidente del Cabildo insular, explica en el informativo 24 horas de RNE que se encuentran superados por la situación: "Esto no es abordardable, no es asumible y tampoco tenemos la capacidad para manejarlo". Afirma que la Delegación del Gobierno está gestionando ágilmente las derivaciones a otras islas, algo que sin embargo no ocurre con los menores no acompañados, que son competencia del Gobierno de Canarias. "Los herreños hemos sido todos emigrantes. Somos solidarios, sabemos lo que es emigrar, las dificultades que hay y por qué sale la gente de un país", asegura Armas.