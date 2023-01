04:53

El escritor peruano Gustavo Rodríguez ha sido galardonado con el Premio Alfaguara de Novela 2023 por Cien cuyes. Hemos conversado con él en el informativo 24 horas de RNE. La novela, que saldrá a la venta el 23 de marzo, refleja la hostilidad de la sociedad actual con la tercera edad. Aunque reconoce que él aún no es tan mayor, sí que cree que el inevitable avance de la vida le ha trasladado sensaciones que le han servido para escribir esta historia. El título hace referencia a un tipo de roedor que en Los Andes tradicionalmente se ha usado para consumo alimentario: "Me parece bonito que, a través del título, esta cultura andina muchas veces postergada contraiga algún tipo de interés en otros lados". Califica de "escándalo" la situación de violencia que se están viviendo en Perú: "Mi país tiene problemas estructurales de siglos que no se terminan de resolver". Además, considera que evidencia una clara desigualdad entre la población que mira a Occidente y la andina que se siente rechazada.