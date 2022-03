00:21

La semana pasada, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trasladó al rey Mohamed VI una carta en la que apoyaba su propuesta de autonomía de Marruecos respecto del Sáhara Occidental. Este repentino giro en la posición oficial sobre el pueblo saharaui ha permitido un acercamiento diplomático a Marruecos, mientras ha suscitado problemas con Argelia. Sobre ello, hablamos con Ignacio Cembrero, periodista especialista en el Magreb.

Para Cembrero, "los gobiernos españoles siempre han ensalzado los esfuerzos de Marruecos para alcanzar un acuerdo" y siempre le han ayudado, por lo que "la nueva posición solo es la confirmación de lo que el PP y el PSOE venían haciendo". Con todo, considera que nunca se había llegado tan lejos como ahora. Según Cembrero, tras este cambio de postura podrían haber dos razones. En primer lugar, porque "el foco de la actualidad está puesto en Ucrania y este cambio de política exterior no iba a tener tanto impacto de puertas para adentro". En segundo lugar, poeque "en los últimos meses, España ha reducido el peso del gas argelino", que se ha ido sustituyendo por gas norteamericano. Con todo, Cembrero no ve una solución a corto plazo para el conflicto del Sáhara Occidental ni contempla la posibilidad de un referéndum: "No veo ninguna solución al conflicto del Sahara, desgraciadamente. Creo que se va a seguir eternizando".