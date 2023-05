05:54

Emilio Morenatti, director de fotografía en España y Portugal de Associated Press

La agencia Associated Press ha ganado dos Pulitzer en las categorías de Servicio Público y Fotografía de Última Hora. Emilio Morenatti, director de fotografía en España y Portugal de Associated Press ha mostrado en el 24 horas de RNE su alegría por el galardón y ha señalado que en su equipo no buscan los permios y que él todavía está "procesando el primero". Morenatti hace hincapié en la infraestructura que hay detrás de las fotografías y cuenta que se focaliza por su discapacidad, en los discapacidtados. "Busco ese dolor con el que empatizo", añade el fotógrafo.