06:16

Juan Romero, representante de ecologistas en Acción en el Consejo de Participación de Doñana

La Comisión Europea ha advertido al Gobierno de que sancionará a España por los posibles efectos perjudiciales de la propuesta de la Junta de Andalucía de ampliar los regadíos en el entorno de Doñana. Juan Romero, representante de ecologistas en Acción en el Consejo de Participación de Doñana, cree que se trata de una propuesta motivada por "intereses electoralistas y políticos" que no ha contado con el Consejo de Participación, "donde están los agricultores, los alcaldes y los científicos" y donde "existe un debate pausado". En definitiva, considera que no hay voluntad de proteger la integridad de Doñana. Según el asesoramiento científico, afirma Romero, "no se deberían sacar más de 50 hectómetros cúbicos del agua subterránea de Doñana y actualmente se están sacando más de 105", más del doble. "Doñana se parece más a un desierto que a un humedal", denuncia.