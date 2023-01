14:57

Ricardo Palomo, catedrático de Finanzas y vicepresidente de la Fundación para la Innovación Financiera y la Economía Digital, y Manuel Moreno, director de Trece Bits

Las grandes tecnológicas como Amazon, Twitter o Meta anuncian grandes recortes en las plantillas, una avalancha de despidos que contrasta con una etapa pandémica en la que gozaron de gran apogeo. Ricardo Palomo, catedrático de Finanzas y vicepresidente de la Fundación para la Innovación Financiera y la Economía Digital (FIFED) explica que se produjo una sobreexpectativa: "Creíamos que el mundo cambiaba muy fuertemente tras esta pandemia, que la digitalización penetraba de una forma muy intensa y la vuelta a la normalidad sí que nos ha llevado a mantener bastantes cosas, pero no a ese nivel de intensidad". Estas empresas reforzaron mucho sus plantillas y ahora no pueden mantenerlas. Así lo explica Manuel Moreno, experto en redes sociales e internet y director de Trece Bits: "Podemos hablar de un enero bastante negro para las tecnológicas. En estos 25 primeros días de 2023 ya se ha despedido al mismo número de personas que en todo el año pasado". Un ejemplo es el de Meta, empresa de Mark Zuckerberg, que "invirtió grandes cantidades de dinero en el Metaverso y ahora mismo no tiene una aplicación práctica", dice Moreno. Con todo, Palomo afirma que hay que ser pacientes, ya que avances como este requieren de tiempo. Ambos coinciden en que no es la primera vez que se producen grandes cambios en el mundo digital, que los gustos de los usuarios cambian y el sector se termina adaptando.