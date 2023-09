13:57

Cristina Valido, portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Congreso de los Diputados, ha asegurado en el Informativo de 24 Horas que “en este momento no hay ninguna negociación con el PSOE” y añade que “su propuesta sigue encima de la mesa.” Explica que "el PSOE nos dijo que no estaban negociando nada con nadie, que no estaban ofreciendo nada a nadie y nosotros sabíamos que sí que estaban negociando y que sí que estaban ofreciendo” por lo que “puede que no nos necesite, pero nosotros no nos negamos a hablar con ellos por ninguna presión ni compromiso con el PP.” Sobre el debate de investidura de Feijóo considera que fue “regular” porque estuvo por un lado “faltón” y después se puede “creciendo”, pero esperaba que “se confrontaran las dos formas de ver el país: Feijóo y Sánchez.”