Jeffrey Lazarus, jefe del Grupo de Investigación en Sistemas de Salud

Casi 400 expertos de 112 países advierten en la revista Nature de que el COVID-19 no ha desaparecido y proponen un consenso sobre cómo combatir al virus de una vez por todas. El trabajo ha sido liderado desde el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal). Jeffrey Lazarus, jefe del Grupo de Investigación en Sistemas de Salud, es primer firmante y coordinador del estudio. En el informativo 24 horas de RNE, ha asegurado que no podemos dar por acabada la pandemia: "No sabemos lo que va a pasar este invierno". Aunque afirma que el uso de la mascarilla en exteriores no tiene evidencia científica, apuesta por su mantenimiento "en todos los interiores donde se puede transmirir" el virus, incluido el transporte público. Considera que en Europa la vacunación ha sido muy lenta y cree que la cuarta dosis debe ser administrada a toda la población. Asimismo, ve necesario combinar la vacunación con el mantenimiento de otras medidas, como la ventilación.