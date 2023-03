27:14

Manel Domínguez, autor de 'Sénior. La vida que no cesa'

Manel Domínguez, doctor en Comunicación Social, ha estado en el 24 horas de RNE para presentar su libro Sénior. La vida que no cesa. Domínguez dice que en el libro intenta explicar "qué es envejecer desde el punto de vista social, laboral, científico y demográfico y cuál es el papel que juega la mujer en este proceso de envejecimiento". El escritor asegura que no le daba miedo envejecer porque "quería poner en posición a los casi diez millones de personas de más de 65 años que hay en España". Sobre la jubilación, el doctor en Comunicación Social insiste en que "un ciudadano europeo debe jubilarse cuando lo considere". "Tenemos la obligación de transformarnos pero no se nos puede obligar a jubilarnos", añade.