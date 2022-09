16:04

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE

La inflación mantiene los dos dígitos. En agosto, el IPC se situó en el 10,5%, una décima por encima del dato avanzado por el INE hace unas semanas, pero tres décimas por debajo del mes anterior. Antonio Garamendi, presidente de Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), espera que sea una situación coyuntural: "Creo que los máximos en el precio de la energía han podido llegar o están llegando y lo normal es que esto se fuera moderando". Los sindicatos ya han advertido de que, si no se adecuan los salarios a la inflación, empezarán fuertes huelgas y movilizaciones en otoño: "No estamos diciendo que no haya que subir los salarios. Hay que ser equilibrado y equitativo en cada sector o empresa. Pero lo que no puede ser es indexar los salarios a la inflación porque llegaría esa famosa inflación de segunda ronda que la haría estructural". Insiste, en este sentido, en que se están actualizando y firmando convenios en muchos sectores.

Garamendi es contrario la cesta de la compra propuesta por la vicepresidenta Yolanda Díaz: "Es la mejor manera de que al final los productos vayan a otras partidas, se deterioren, tengan peor calidad o inluso haya una falta de abastecimiento, que es lo que ha pasado en otros países cuando se ha planteado". Cree el presidente de la CEOE que "el mercado al final regula y la competencia es la mejor herramienta que puede existir para que los precios estén a la baja". También se opone a los impuestos a las empresas energéticas y bancarias que hoy se han debatido en el Congreso de los Diputados y explica que remitieron un comunicado a la Comisión Europea al respecto.