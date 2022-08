18:06

Carla Suárez ha estado entre las seis mejores tenistas del mundo. Tras 18 años jugando al más alto nivel, hace un año jugó su último partido en el US Open. Aunque extraña un poco el tenis, asegura que no echa de menos las competiciones internacionales. "Desde que jugué mi último partido no he vuelto a coger la raqueta", confiesa. Además de su juego, de Suárez destaca el aprecio que le tienen sus rivales: "Hay mucha competitividad, pero a lo largo de los años intenté ganarme el respeto y tratar a todo el mundo desde el cariño y con mucha deportividad". En septiembre de 2020, le detectaron un linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que superó poco después: "Por suerte todo salió bien en poquitos meses y pude volver a jugar". Aunque niega rotundamente una posible vuelta a las pistas, su conexión con el deporte no ha desaparecido por completo: "El tenis tiene muchas salidas, no solo la de jugadora y veremos qué pasa. A corto plazo, me gustaría seguir descansando y hacer otras cosas, pero nunca voy a cerrar las puertas a este deporte".