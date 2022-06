24 horas Un paseo por el caos urbanístico español 13:41 En la sección cultural de Jordi Corominas, esta semana paseamos por la España fea. El caos urbano, el mayor fracaso de la democracia, un ensayo de Andrés Rubio publicado por la editorial Debate. Es un estudio de las barbaridades cometidas sobre el patrimonio español desde el final de la dictadura de Franco hasta la actualidad. El autor desgrana con rigor y sensibilidad los disparates llevados a cabo de las costas mediterráneas a las del norte, pasando por la España vaciada y el desastre urbanístico de Madrid. Más opciones

