Blanca Paloma, representante de España en Eurovisión 2023

Blanca Paloma se subió al escenario de Eurovisión 2023 en Liverpool con su tema Eaea. Obtuvo una demiséptima posición, pero se muestra absolutamente satisfecha: "Confío tanto en lo que he hecho, estoy tan segura del resultado que he dado... Estoy muy orgullosa y muy plena de lo ejecutado". Ante los micrófonos de RNE, confiesa que "estaba preparada para lo mejor y para lo peor" y asegura que hay demasiadas cosas que no están en la mano del artista. Reconoce que era una propuesta arriesgada, "con muchos matices artísticos y poéticos" que requieren conocer una cultura y habituarse a un sonido. Con todo, afirma que "deberíamos sentirnos súper orgullosos por haber sido valientes de presentar una candidatura así". No descarta volver al festival en el futuro, pero ahora pretende centrarse en su proyecto personal, con el lanzamiento de su primer disco.