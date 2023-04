16:51

La periodista y escritora Ayanta Barilli presenta 'Si no amaneciera'

La periodista y escritora Ayanta Barilli presenta Si no amaneciera, una novela sobre un padre y una hija que, sin embargo, cuenta la historia de toda una familia. "Es una novela de ficción que se basa en un miedo que yo sí he tenido a lo largo de estos años. Y es el miedo a perder a mi padre", afirma. Un padre, Fernando Sánchez Dragó, que falleció recientemente y que implantó la literatura es su vida: "Mis biberones han sido los libros". Aunque Sánchez Dragó no llegó a ver el libro impreso, sí alcanzó a conversar sobre él con Barilli: "La penúltima conversación con mi padre fue muy hermosa, versaba sobre literatura, sobre lo que yo había hecho en este libro". La escritora reconoce que es complicado ser "hija de", pero que no le habría cambiado por nada.