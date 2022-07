12:14

Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, cree que el debate sobre el estado de la nación está siendo "una oportunidad para mostrarles a los a ciudadanos que hay una alternativa a este Gobierno y a la vuelta de Rajoy". Sobre las referencias a ETA durante su intervención en el Congreso, dice que "hay que mirar a todo el pasado y no dejar que la memoria la escriban los que no condenan los actos terroristas". En este sentido, afea a Sánchez que gobierne con el apoyo de EH Bildu y Esquerra Republicana de Catalunya: "Hay que recordarle cada día que están liderados por dos personas condenadas: por secuestrar a otra persona y por malversar y organizar un golpe de estado". Preguntada por el mal estado de salud que atraviesa su partido, tras las recientes derrotas electorales, afirma que tiene ganas de seguir trabajando: "Yo me creo mucho este proyecto. Yo creo que España va a estar mucho mejor con un partido como Ciudadanos: moderno, liberal y de centro".