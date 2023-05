09:25

Andrew Young, icono de los derechos civiles en EE.UU. y colaborador cercano de Martin Luther King

El rey Felipe VI ha entregado el Premio Mundial de la Paz y la Libertad al estadounidense Andrew Young, icono de los derechos civiles en EE.UU. y colaborador cercano de Martin Luther King en la lucha por los derechos civiles y por la igualdad racial en los Estados Unidos.

En el informativo 24 horas de RNE, Young explica que "el sueño de Martin Luther King estaba arraigado en el sueño americano" pero que ·"Estados Unidos es más un sueño que una realidad". "Nuestros fundadores querían un mensaje de paz y de que hay que aprender a vivir juntos y en paz, entendiendo que somos diferentes", añadía.

El icono estadounidense de los derechos civiles culpa al a tecnología de una posible regresión en cuanto a la toleriancia hacia las diferentes personas. Ademas, recuerda lo que le decía su padre "no pierdas la razón, no te pongas molesto, no te pelees. Argumenta, dialoga, habla, piensa y así lograrás más que con la violencia".