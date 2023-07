"Mirarnos con buenos ojos no es vanidad, sino autocuidado"

19:24

La neurocientífica Ana Ibáñez presenta el libro 'Sorprende a tu mente'

Ana Ibáñez es neurocientífica, ingeniera superior química, exnadadora de alto rendimiento y piloto de helicóptero. En el informativo 24 horas de RNE, presenta su nuevo libro: Sorprende a tu mente. Entrena tu cerebro y descubre el poder de transformar tu vida. En él, nos invita a jugar con nuestro cerebro: "Es sorprendente y fascinante lo que uno puede cambiar cuando entrena su cerebro, cuando sabe a dónde dirigir sus pensamientos, sus acciones". Habla de la importancia de sentirse "querible", de la necesidad de mejorar nuestra autoestima: "Cuando nacemos, estamos programados para tener miedo a que no nos quieran y a que no nos acepten en grupo [...] Cuando lo llevamos a extremos, nos hace vivir demasidao pendientes de lo que los demás piensan". Por ello, anima a preguntar a nuestros seres queridos qué les gusta de nosotros: "Mirarnos con buenos ojos no es un acto de vanidad, sino de autocuidado".