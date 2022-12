14:58

Ana Bella Estévez, superviviente de la violencia de género

Debido a este diciembre trágico que vive España respecto a la violencia machista, en 24 horas de RNE ha estado Ana Bella Estévez, superviviente de la violencia de género, y fundadora de la Fundación Ana Bella, para aportar su experiencia: "En una noche concreta usé mi miedo y mi valor para llamar a un teléfono que pedía romper el silencio, antes de que se pusiera en marcha el 016", ha asegurado Ana Bella, quien ha pedido con ahínco que si alguien sospecha de maltratos "hay que denunciarlo" y "pedir ayuda" porquela víctima en cuestión "no puede".

Sobre la situación actual respecto a la violencia machista en España, Bella ha dicho que "faltan comunicación y medios para la Policía" poniendo como ejemplo su situación particular: "Mi ex estuvo en busca y captura durante diez años. Fui a decir dónde vivía y ellos me decían que no podían tener en la puerta de su casa a un policía durante 24 horas", ha asegurado.