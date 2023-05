Caparrós: "La felicidad no me gusta porque se desvirtúa"

14:08

El presentador de televisión ha acudido al estudio 101 de la Casa de la Radio para presentar su nuevo libro, Empieza de cero. Caparrós ha dicho que tocó fondo: "Llegar a eso, al final, es una cuestión de causas y condiciones". En el libro narra todo lo que tuvo que ir haciendo y solucionando para "renacer".

El propio Caparrós le ha pedido el teléfono al secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, quien le ha precedido en el estudio, según ha dicho el presentador de televisión, para abordar los despidos de Mediaset en relación a Sálvame. Precisamente, sobre el final del exitoso programa de Telecinco, Caparrós ha dicho que se enteró el viernes: "No nos han dado razones oficiales del final de Sálvame. Tiene que ver con empresa, política y con luchas internas que no me quiero ni imaginar", ha sostenido.