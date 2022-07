10:45

Tras dos años de pandemia y una cierta vuelta a la normalidad, buena parte de los ciudadanos recupera este verano los desplazamientos vacacionales. Según el informe de Exceltur (Alianza para la Excelencia Turística), el sector ha mejorado sus previsiones para 2022 y prevé unos ingresos de alrededor de 150.000 millones de euros, el 98% de la facturación de 2019.

"Necesitabanos este fortísimo soplo de aire fresco, que no pensábamos que iba a suceder con esta intensidad hace apenas tres meses", explica José Luís Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur. Advierte, sin embargo, que no todo son satisfacciones para el sector, ya que la subida de costes por la inflación provocará que "los márgenes empresariales no sigan la misma tendencia que la recuperación turística".

María Frontera es presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM): "Las tendencias sn muy positivas. La demanda se ha reactivado tan rápido que hemos podido aprovecharla". Destaca, además, que están creciendo tanto en volumen como en valor, ya que "el gasto de los turistas ha sido un 20% superior al de antes de la pandemia". Para Mallorca, la pandemia ha supuesto un refuerzo de los visitantes nacionales, que se mantienen como segundo mercado emisor tras el alemán, aunque muy cerca del británico.