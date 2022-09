17:29

José María Calero, abogado de José Antonio Griñán

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha sido condenado a seis años de cárcel por un delito de malversación en el caso de los ERE. El Tribunal Supremo considera que la cúpula del Gobierno andaluz creó y mantuvo, entre los años 2000 y 2009, un sistema de concesión de ayudas sociolaborales pensado para evitar “todo control administrativo”, disponiendo del dinero público “de forma discrecional” y “al margen de toda legalidad”. La resolución cuenta con el voto particular de dos magistradas, que consideran que Griñán y otros cuatro ex altos cargos de la Junta no malversaron, por lo que consideran excesiva la pena de cárcel.

En el informativo 24 horas de RNE, José María Calero, abogado de la defensa de José Antonio Griñán, ha explicado que están preparando un incidente de nulidad contra la sentencia, basado en tres apartados. En primer lugar, considera irregular su modo de publicación, un mes después del anuncio de la condena. Considera, además, que "hay recursos de casación que no han sido respondidos en la sentencia". Por último, insiste en que el Tribunal Supremo se extralimita en sus conclusiones: "Vulnera el principio de presunción de inocencia, llega a dar por aceditados hechos que no se probaron en la Audiencia de Sevilla".

Calero confía en que la justicia no haga efectiva la entrada en prisión de su defendido: "¿Qué sentido tendría ordenar el ingreso en prisión de una persona para que, en unos meses, hubiera una resolución del Tribunal Constitucional? Una resolución perfectamente posible que dejara sin efecto el delito de malversación". Sobre el indulto solicitado al Gobierno, afirma que "es eminentemente familiar" y que "no tiene una naturaleza política".