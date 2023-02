"El 50% de proyectos con fondos europeos no están resueltos"

Paloma Baena, directora sénior de Asuntos Europeos de la consultora LLYC, sobre los fondos europeos de recuperación

Una comitiva de diez europarlamentarios controlará si los fondos europeos que España ha recibido tras la pandemia se han utilizado de forma adecuada. Paloma Baena, directora sénior de Asuntos Europeos de la consultora LLYC (Llorente y Cuenca), asegura que la visita entra dentro de la normalidad: "Forma parte de las labores del Parlamento Europeo hacer una supervisión de la ejecución presupuestaria de la Comisión". Concretamente, explica que lo que pretende el Parlamento es comprobar "si efectivamente aquellos hitos que la Comisión dio por buenos para dar el OK a ese pago se han cumplido o no". Con ello harán un informe de recomendaciones, que de ningún modo puede afectar a futuros desembolsos, según Baena. Cree que el Gobierno ha hecho un gran esfuerzo para que se puedan comprometer los fondos, pero apunta a la lentitud en la adjudicación a los proyectos concretos: "En nuestro informe de principios de este año con datos de finales de 2022, lo que decimos es que aproximamadanet el 50% de las convocatorias todavía no estaban resueltas". Además, pone el foco en las dificultades burocráticas y los requisitos técnicos, que resultan especialmente complicados para las pequeñas y medianas empresas.