En la apertura del año judicial el ambiente es de desolación. Algunos magistrados dicen tener la sensación de "solo servir para actos solemnes" y señalan que, aunque ahora mismo se renovara el Consejo, tardarán años en resolver el atasco.

En 24 horas de RNE ha estado el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jorge Fernández Vaquero, quien afirma que "lo que más desgasta" es ver que "no hay una salida razonable, al corto plazo, a la situación en la que nos encontramos en España desde hace años". Vaquero sostiene que no solo hay que quedarse con el grave asunto de la no renovación del CGPJ, sino el motivo por el que se llega a este extremo: "Estamos así porque la práctica constitucional es deficiente, lo que ha permitido una perversión", ha dicho. El portavoz, en definitiva, ha sido tajante sobre la situación de la Administración de Justicia, que requiere de consensos "constitucionales y democráticos mínimos": "La Administración de Justicia en España está ahora mismo destruida".