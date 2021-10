Foro Nuclear: "No podemos seguir produciendo a pérdidas"

00:17

Hablamos con Ignacio Araluce, presidente de Foro Nuclear, sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para reducir el precio del recibo de la luz y ha subrayado que "pagan impuestos que no pagan otras tecnologías": "No hay posibilidad de cierre unilateral, pero no nos pueden obligar a seguir produciendo a pérdidas". Por su parte, Mario Sánchez-Herrero ha sido muy crítico con las grandes eléctricas y ha señalado que es "naif" apelar a "la solidaridad de las grandes empresas" como ha hecho el Gobierno: "El mercado marginalista es ineficiente y disfuncional, un delirio de diseño".