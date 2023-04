03:49

Yolanda Díaz será candidata a presidir el Gobierno por Sumar y no aceptará tutelas. "Yo, mujer, no soy de nadie" ha asegurado este domingo en un acto en Madrid, para confirmar con seguridad su deseo de ser presidenta: "Quiero ser la primera presidenta de mi país. Es el tiempo de las mujeres, no hay marcha atrás", decía. Arropada por el resto de fuerzas de Sumar pero con la ausencia de Podemos, Díaz ha defendido "otro modo de hacer política", basada en los díalogos y acuerdos.

Informan David Fernández