58:36

Zahara anuncia que se despide temporalmente de los escenarios pero antes ofrecerá una última Zahara Rave en Las Ventas, en Madrid, el 16 de noviembre. Escuchamos “Manhattan”, la canción inédita de Chvrches, incluida en el primer aniversario de su debut, a Troye Sivan junto a Pinkpantgeress y Hyunjin Of Stray Kids en el remix se “Rush” y a Jungle con Roots Manuva en “You Ain't No Celebrity”.

ZAHARA, ALIZZZ – Berlín U5

CHVRCHES – Manhattan

THE 1975 – Chocolate

TROYE SIVAN ft. PINKPANTHERESS & HYUNJIN OF STRAY KIDS - Rush

THE CRAB APPLES - Sin Ti

FROMHEADTOTOE – Without

ROYAL BLOOD - High Waters

EL COLUMPIO ASESINO ft FERMÍN MUGURUZA – Babel

THE CHEMICAL BROTHERS ft BECK - Skipping Like A Stone

THE KILLERS - Your Side of Town

FLORENCE + THE MACHINE - Dog Days Are Over

JUNGLE ft ROOTS MANUVA) - You Ain't No Celebrity

JAMILA WOODS – Boomerang

BLACK PUMAS – More Than A Love Song

THE KILLS – 103

THE HIVES - Crash Into The Weekend

JORJA SMITH - Falling or flying