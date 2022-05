58:45

Estrenamos 'Justo Cuando el Mundo Apriete', nueva y emocionante canción de Viva Suecia, que comparten con la colaboración de Leiva. Un mensaje tremendamente bonito, que nos rompe por dentro y que llega con un envoltorio espectacular. Aparte, escuchamos a Ginebras, Superorganism, Rock Eupora, Kora, Noga Erez y Sky Ferreira.

GINEBRAS - Alex Turner

ANABEL LEE – Natural Para Vogue

LA LA LOVE YOU ft DELAPORTE – Big Bang

DELAPORTE - Narciso

NYANDÚ ft. JOANA SERRAT - Call Me On My Phone

SUPERORGANISM - On & On

ROCK EUPORA - Can You Feel The Weight

BAND OF HORSES – Laredo

SIDONIE – Mi Canción de Domingo

THE ROLLING STONES – Jumpin’ Jack Flash

VIVA SUECIA ft LEIVA - Justo Cuando El Mundo Apriete

LEIVA ft TULSA – Inertes

KORA – Marte

NOGA EREZ – Nails

LOS INVADERS - Mr Presidente

SKY FERREIRA - Don't Forget