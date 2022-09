01:01:44

En este podcast repasamos el cartel del Dcode 2022, el de la próxima fiesta de Radio 3 en la universidad Rey Juan Carlos, de Madrid, algunos otros conciertos que están a punto de celebrarse y novedades como 'Consejo de Sabios', de Vetusta Morla, en directo, desde el Wanda Metropolitano, junto al rapero argentino, Wos, y 'Merichane', de Zahara con Shego.

VETUSTA MORLA ft WOS – Consejo de Sabios

ZAHARA ft SHEGO – Merichane

SHEGO – La Nueva Ola

DELAPORTE – Narciso

YEARS & YEARS – Consequences

ALIZZZ – Qué Pasa Nen?

BLUR – Song 2

CAROLINA DURANTE - Casa Kira

KAISER CHIEFS – Everyday I Love You Less and Less

VIVA SUECIA – No Hemos Aprendido Nada

XOEL LÓPEZ – Yo Solo Quería Que Me Llevaras a Bailar

THE KOOKS X SEEB – Naïve

CRYSTAL FIGHTERS – Love Natural (ELYELLA & Azaria)

SEXY ZEBRAS – Tonterías

THE HIVES – Hate To Say I Told You So

MAXIMO PARK – Our Velocity

YOUNGBLUD – Tissues

SECOND – Muévete y Siente