59:03

Estrenamos "Bajo la luz perfecta", nueva canción de Varry Brava junto a Soleá Morente y con la participación de Samuel Nagati, joven artista urbano de Barcelona. En ella nos hablan de la energía que se transmite entre las personas y de cómo las decisiones individuales, cuando se comparten, acaban teniendo repercusión global sobre el conjunto de la sociedad y el planeta y surge de un proyecto impulsado por Holaluz, para fomentar el consumo de energía renovable. Escuchamos también lo nuevo de Mare, una canción que mezcla rock y psicodelia, que produce Sergio Sastre (Reys, Miss Caffeina), que cuenta, en primera persona, de cuando algo que no esperas y que tampoco entiendes llega a tu vida sin previo aviso e interrumpe tu tranquilidad y que se titula "Ojalá No Sea Verdad".

ELYELLA & La La LoveYou - Que nada nos pare (lo más importante)

levitants - La Ventana

MANKESKIN – Supermodel

NNAMDï - I Don't Wanna Be Famous

H.E.R. – Dance To The Music

COQUE MALLA ft KASE O – Un Lazo Rojo, Un Agujero

BROTHERKENZIE - Get On It

DELUXE – Freak

PALE WAVES – Jealousy

MAREN - Ojalá No Sea Verdad

MISS CAFFEINA – Fuerte El Aplauso

JONATHAN JEREMIAH - Restless Heart

ELVIS – Such a Night

LOS ESTANQUES y ANNI B SWEET – Bla, Bla, Bla

JUAN AZUL - Vampirillos

VARRY BRAVA ft SOLEÁ MORENTE – Bajo La Luz Perfecta

ATZUR – A Kiss On The Lips