Texxcoco, Anabel Lee ft Maren y The Drums

01:00:01

GOLD LAKE – Hidden Lovers

LUCI - 11.11

METRIC – Just The Once

THE HIVES - Rigor Mortis Radio

THE ROLLING STONES - Mixed Emotions

GABRIELS – Glory

THE BLACK PROTEUS - Chasing Dreams

CRYSTAL FIGHTERS – Manifest

MIKEL IZAL – El Paraíso

THE DRUMS – Better

TEXXCOCO – Los Pasos Perdidos

ANABEL LEE ft. MAREN - Drama en el Sonorama

SIDONIE – Cedé

SECOND – Muévete y Siente

VIVA SUECIA – El Rey Desnudo

DEPECHE MODE - Wagging Tongue (Wet Leg Remix)

LIZA ANNE - Rainbow Sweater