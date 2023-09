58:37

En este (súper podcast) estrenamos 'No Salgo Más', de Sidonie, 'Rock Rápido', de Los Zigarros, 'Lo Que Me Dé la Gana', de Kuve y 'Amor de Contrabando', de Cielo Submarino. Y, además, suena lo nuevo de The Rolling Stones, Reme, Mikel Erentxun, Sampha, TKAY MAIDZA...

THE ROLLING STONES – Angry

REME - Egyptian Walls

MIKEL ERENTXUN - Flores y Café

AMATRIA - La Nube

KUVE – Lo Que Me Dé La Gana

JOE CREPÚSCULO – Mi Fábrica de Baile

SAMPHA - Only

PIPIOLAS - No Soy Un XoXo

SIDONIE – No Salgo Más

SIDONIE – Cedé

GEESE – Jesse

LOS MESONEROS – Te Lo Advertí

LOS ZIGARROS - Rock Rápido

CIELO SUBMARINO - Amor De Contrabando

LOQUILLO y TROGLODITAS – Feo, Fuerte y Formal

SEXY ZEBRAS – O Todos O Ninguno

TKAY MAIDZA - WUACV