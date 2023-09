180 grados

58:40

CAROLINA DURANTE – Ya no hay verano

CALA VENTO – 23 semanas

LOS PUNSETES – Una persona sospechosa

TRIÁNGULO DE AMOR BIZARRO – Vigilantes del espejo

LAGARTIJA NICK – Nuevo Harlem

LOS ENEMIGOS– Septiembre

TAME IMPALA – Eventually

MUSE – Time is running out

ROYAL BLOOD – Out of the black

FOALS –What went down

EDITORS – Munich

CAROLINE POLACHEK -Welcome to my island

TAYLOR SWIFT - Bad blood

ST. VINCENT - Los Ageless

PRINCE & THE REVOLUTION - When doves cry

(hoy, con Gustavo Iglesias tomando el puesto de Virginia Díaz)