'Polvo de Diamantes' es la canción que hoy estrenamos de Rufus T Firefly, un viaje alucinante que, según ellos, podría ser el epicentro del disco que sacarán a finales de año, 'El largo mañana' y que proyecta una clara influencia de Marvin Gaye, Isaac Hayes o Curtis Mayfield. Compartimos también 'River', segundo adelanto del próximo álbum de Morgan, que se llamará 'The River and The Stone', y escuchamos Lonely Guest, el nuevo proyecto colaborativo de Tricky, a Billie Eilish, a Muna con Phoebe Bridgers, a Grasias, a Eddie Vedder, a Tirzah y todo esto.

MUNA ft PHOEBE BRIDGERS – Silk Chiffon

THE VACCINES - Jump Off The Top

SPIRITUAL CRAMP - Earth To Mike

LONELY GUEST ft. KWAY – On The Move

BILLIE EILISH - Oxytocin

YEBBA – Boomerang

MORGAN – River

CORIZONAS - Brindoporti

EDDIE VEDDER - Long Way

RUFUS T FIREFLY – Polvo de Diamantes

JUNGLE - Truth

THE DARKNESS – Nobody Can See Me Cry

GRASIAS – Tiempo de Descuento

HAYDEN THORPE – Metafeeling

THE PARROTS - It's Too Late To Go To Bed

INXS – Need You Tonite

TIRZAH feat. COBY SEY - Hive Mind